Новый корабль противоминной обороны спустят на воду в Петербурге

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Противоминный тральщик "Яков Баляев" спустят на воду в Петербурге на следующей неделе, сообщили в субботу в Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, торжественные мероприятия пройдут 24 января на территории Средне-Невского судостроительного завода.

Корабль "Яков Баляев" является четвертым в линейке кораблей проекта 12700, построенных для ВМФ РФ. Головной корабль серии "Александр Обухов" был передан ВМФ в 2016 году. В конце 2018 года предприятие передало заказчику второй - тральщик "Иван Антонов".

Третий корабль проекта "Владимира Емельянова" в данный момент завершает программу ходовых испытаний в полигонах Балтийского моря.