Десятки землетрясений произошли на севере Камчатки

Магнитуда наиболее сильных - от 4,1 до 5,9

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи с вечера четверга, 9 января, зарегистрировали десятки землетрясений, продолжающихся на севере Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Все сейсмособытия происходят в Олюторском районе. Сложно сказать, сколько именно. Их целый рой. Но можно выделить восемь наиболее сильных магнитудой от 4,1 до 5,9", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что серия землетрясений началась накануне вечером. Магнитуда наиболее сильного из них, по уточненным данным, составила 5,9. Это землетрясение произошло в четверг в 20:38 по местному времени (11:38 МСК). Эпицентр находился в 144 км севернее села Ачайваям. Тогда жители некоторых населенных пунктов Пенжинского и Олюторского районов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до двух баллов.

"Остальные наиболее заметные землетрясения произошли в том же районе в течение следующих семи часов", - сказал геофизик.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что эти последующие землетрясения на территории региона не ощущались.

В ведомстве добавили, что жертв и разрушений в результате подземных толчков нет.