"ИрАэро" потребовала от производителя SSJ-100 возместить 1,9 млрд руб. убытков

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ИрАэро" (базируется в Иркутске) направила в адрес АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) претензию с требованием возместить убытки в размере 1,9 млрд рублей в связи с эксплуатацией самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Авиакомпания требует от производителя лайнеров возместить 1,9 млрд рублей с момента начала эксплуатации SSJ-100 - с 2016 года", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что претензия связана с неудовлетворительным техническим состоянием SSJ-100.

"В парке "ИрАэро" девять SSJ-100, однако исправными можно считать только пять. Остальные четыре в неудовлетворительном состоянии. А один из самолетов простаивает три года и, по сути, используется перевозчиком как донор запчастей", - отметил источник.

Он уточнил, что в сумму 1,9 млрд рублей, в частности, включены расходы по содержанию, ремонту лайнеров, убытки в связи с отменой рейсов, а также упущенная выгода за период с начала эксплуатации самолета в 2016 году. Если претензия не будет удовлетворена, то "ИрАэро" готова подать к ГСС иск в арбитражный суд, добавил источник.

В пресс-службе "ИрАэро" воздержались от комментариев в связи с поданной к ГСС претензией, однако подтвердили, что в настоящий момент перевозчик эксплуатирует лишь пять из девяти имеющихся SSJ-100.

Комментариями ГСС "Интерфакс" пока не располагает.

Проблемы "ИрАэро" с SSJ-100

Ранее, 30 декабря, ГСС подали иск в Арбитражный суд Москвы к "ИрАэро". Сумма иска составляет 941,4 млн рублей. Суть требований не раскрывается, предварительные слушания по делу пока не назначены.

"ИрАэро" взяла в лизинг у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) девять SSJ-100, из них четыре машины были новыми, остальные ранее эксплуатировались авиакомпаниями Red Wings и "Ямал". В течение 2018-2019 года ГТЛК подавала несколько исков к "ИрАэро" в связи с долгами за аренду SSJ-100, однако все эти дела завершились мировыми соглашениями.

В интервью "Интерфаксу" генеральный директор "ИрАэро" Юрий Лапин говорил ранее, что основная проблема SSJ-100 - это его двигатели (SaM146 производства российско-французского PowerJet).

"По правде сказать, ни один из двигателей, с которым мы работали, не выработал своего ресурса полностью. Некоторые мы досрочно снимали с самолетов из-за выявленных конструктивных недоработок. Иногда эти двигатели были на гарантии или же не на гарантии, но с невыработанным ресурсом", - отмечал Лапин.

Он также напомнил, что по расчетам ГСС налет SSJ-100 должен составлять 202 часа в месяц, и этот показатель закладывается в экономику самолета. Между тем, "ИрАэро" за все время эксплуатации "даже близко к этой цифре" не подошла, отмечал гендиректор.

В парке "ИрАэро", кроме SSJ-100, находятся два широкофюзеляжных самолета Boeing 777-200, которые ранее эксплуатировала ушедшая с рынка авиакомпания "ВИМ-Авиа", а также канадские CRJ-200, российские Ан-24 и Ан-26.