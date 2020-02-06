"ИрАэро" подала иск к производителю "Суперджетов" на 1,9 млрд рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Иркутская авиакомпания "ИрАэро" подала в Арбитражный суд Москвы иск к АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) на 1,854 млрд рублей. Как следует из материалов суда, он был зарегистрирован 4 февраля, но еще не принят к производству.

В пресс-службе "ИрАэро" подтвердили подачу иска, но его суть не раскрыли и от комментариев отказались.

В январе "ИрАэро" направляла претензию к ГСС, требуя возместить 1,9 млрд рублей убытков, которые перевозчик понес из-за использования самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). По данным источника "Интерфакса", в общую сумму включены расходы по содержанию, ремонту лайнеров, убытки в связи с отменой рейсов, а также упущенная выгода за период с начала эксплуатации самолета в 2016 году. В компании недовольны тем, что из девяти ее "Суперджетов" исправны только пять. Один из четырех неисправных самолетов простаивает три года и служит "донором запчастей", объяснял собеседник агентства. Компания собиралась подать на ГСС в суд, если претензия не будет удовлетворена.

В пресс-службе "ИрАэро" на тот момент подтвердили, что используют только пять из девяти имеющихся SSJ-100.

30 декабря ГСС подали в Арбитражный суд Москвы иск к "ИрАэро" 941,4 млн рублей за долги по аренде "Суперджетов". Этот иск суд рассмотрит 21 февраля. В январе ГСС подали к авиакомпании еще один иск на 62,58 млн рублей.

"ИрАэро" взяла в лизинг у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) девять SSJ-100, из которых четыре были новыми, а пять до того использовали Red Wings и "Ямал". В течение 2018-2019 года ГТЛК подавала несколько исков к "ИрАэро" в связи с долгами за аренду SSJ-100, однако все эти дела завершились мировыми соглашениями. В январе 2020 года ГТЛК подала к "ИрАэро" иск на 410,75 млн рублей в связи с долгами за аренду SSJ-100 в 2019 году.