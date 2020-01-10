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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Вертолет Ми-8 экстренно сел на Таймыре из-за отказа двигателя

На борту воздушного судна находились 17 человек

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 экстренно сел на Таймыре, на борту воздушного судна находились 17 человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Вертолет Ми-8 выполнял рейсовый полет, однако командир доложил об отказе двигателя и машина совершила экстренную посадку в районе (села - ИФ) Хатанги", - сказал собеседник агентства. Сведений о пострадавших в результате ЧП нет.

Информацию об инциденте подтвердили и в управлении МЧС по Красноярскому краю. "10.01.2020 г. в 12:40 по местному времени (8:40 по Москве) поступила информация о вынужденной посадке вертолета Ми-8 на расстоянии 206 км северо-восточнее населенного пункта Хатанга", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Таймыр Хатанга Ми-8 МЧС Красноярский край

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