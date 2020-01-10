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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

На аварийно севшем вертолете в Красноярском крае летели дети

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Одиннадцать детей были пассажирами вертолета Ми-8, который совершил экстренную посадку на Таймыре (Красноярский край), сообщила "Интерфаксу" врио главы администрации сельского поселения Хатанга Анна Бетто.

"Ежегодно у нас детей охотников, оленеводов вывозят на каникулы домой из отдаленных северных поселков. Из Хатанги эти дети летели домой, они здесь учатся в школе-интернате, так как у них в поселке школы нет. Все живы-здоровы, никто не пострадал, их в ближайшее время заберет другой вертолет", - сказала Бетто.

В пресс-службе регионального Минздрава "Интерфаксу" также сообщили, что медики не зафиксировали никаких травм у детей, летевших на Ми-8. "Пострадавших нет, у детей нет ни царапин, ни ушибов. Все целы, сейчас возвращаются в Хатангу", - сказал собеседник агентства.

Представитель ведомства отметил, что за состоянием здоровья всех летевших детей будет наблюдать главврач больницы в Хатанге. Он также уточнил, что на борту вертолета было 13 детей, а не 11.

Ранее в пятницу сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в 206 километрах от поселка Хатанга, на борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал.

В авиакомпании "Красавиа" уточнили, что вертолет совершал чартерный рейс из северного поселка Сындасско в Хатангу, причиной вынужденной посадки стал отказ одного из двух двигателей, посадка прошла благополучно.

Таймыр Красноярский край Анна Бетто Ми-8

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