Владелец "Делимобиля" и Anytime перевел доли в них на чешскую D-Mobility, которую выведет на IPO

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Основной владелец "Делимобиля" и Anytime - Mikro Kapital Group - перевел часть своих долей в каршеринговых проектах на баланс зарегистрированной в Чехии D-Mobility Worldwide a.s., следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

С 31 декабря 2019 года D-Mobility Worldwide владеет 85% ООО "Энитайм" (бренд Anytime) и 10% ООО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль").

Структуры Mikro Kapital Group владеют 76,9% "Делимобиля" (из которых 66,9% - у фонда секьюритизации "МК Импэкт Финанс"; оставшаяся доля принадлежит физлицам Артему Сергееву, Артуру Меликяну и Станиславу Грошову) и 100% Anytime.

D-Mobility Worldwide a.s. зарегистрирована в 2018 году в Праге. 100-процентным владельцем компании является Mikro Kapital Management S.A.

В настоящее время Mikro Kapital Group готовит IPO каршеринговых сервисов.

Консолидация и IPO

Основатель Mikro Kapital Group и CEO "Делимобиля" и Anytime Винченцо Трани рассказал "Интерфаксу", что принято решение о проведении IPO именно чешской D-Mobility Worldwide, которая объединит каршеринговые проекты в России, Белоруссии, Казахстане и Чехии.

"Эта компания существует с 2018 года, она также является учредителем Anytime в Белоруссии, Казахстане и Чехии. Под эту компанию мы переводим российские Anytime и "Делимобиль". Таким образом, вместо создания SPV (special purpose vehicle - компания специального назначения, создаваемая под конкретную сделку и для решения определенных задач - ИФ) мы решили вывести на Нью-Йоркскую биржу компанию, которая уже работает в рамках холдинга Mikro Kapital и базируется в Чехии. Законодательство Чехии интересно с точки зрения налогообложения и прозрачно с точки зрения репутации для биржи", - пояснил Трани.

По его словам, доля D-Mobility Worldwide в Anytime останется на уровне 85%, в "Делимобиле" она будет увеличена также до 85%. Сервис краткосрочной аренды самокатов "Делисамокат" останется отдельным проектом.

Впервые Трани сообщил о готовящемся IPO в интервью "Интерфаксу" летом 2019 года.

В пятницу же Трани сказал, что параметры размещения акций на бирже планируется уточнить к маю 2020 года. Конкретные сроки IPO также пока не определены - они зависят от юридических процедур и от рыночной конъюнктуры.

По итогам консультаций с инвесторами в декабре 2019 года наибольший интерес к IPO D-Mobility Worldwide проявили американские инвесторы, отметил он.

"При этом нельзя сказать, что европейские инвесторы не проявляют интерес, но американские - более агрессивны в этом направлении. Консультации с инвесторами из России пока не проводились, но они планируются", - рассказал Трани.

Он не исключил, что Mikro Kapital Group может провести pre-IPO раунд инвестиций в каршеринговый бизнес, для этого привлечена инвесткомпания Rothschild & Co. Объем инвестиций раунда будет зависеть от конкретного потенциального инвестора и его интересов. "Но нам важно, чтобы это был стратегический инвестор, заинтересованный в долгосрочном развитии проекта", - подчеркнул он.

"Мы не рассматриваем IPO как выход из проекта, мы рассматриваем его как один из этапов развития компании. И если инвесторы заходят - они должны быть заинтересованы в развитии проекта и после IPO, а не в возможности заработать в краткосрочной перспективе", - пояснил Трани.

В декабре в интервью Bloomberg Трани говорил, что IPO планируется провести на Нью-Йоркской бирже - решение принято по итогам встреч с инвесторами в США, организаторами которых выступили Sberbank CIB и Bank of America Corp. Текущий формат предполагает продажу до 40% компании не позднее 2021 года и привлечение более $300 млн на развитие бизнеса в Москве, экспансию в регионы и страны СНГ. После размещения в США компания проведет листинг на "Мосбирже". При этом Трани говорил, что одним из вариантов рассматривается размещение с помощью создания SPV.