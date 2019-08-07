Поиск

"Делимобиль" решил провести IPO в России в конце 2020 года

"Делимобиль" решил провести IPO в России в конце 2020 года
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Каршеринговый сервис "Делимобиль" планирует провести IPO в конце 2020 года на "Московской бирже", сообщил "Интерфаксу" президент и основатель Mikro Kapital Group (владелец 77% "Делимобиля") Винченцо Трани.

Летом 2018 года Трани допускал размещение "Делимобиля" не раньше чем в пятилетней перспективе.

Mikro Kapital Group занялась каршерингом в 2015 году. В 2018 году она купила 100% сервиса Anytime, который сдает автомобили в поминутную аренду. Весной 2018 года группа приняла стратегию "городская мобильность и каршеринг", которая предусматривает инвестиции в размере 250 млн евро до марта 2020 года.

По словам Трани, на нынешний момент совокупные инвестиции в стратегию превысили 200 млн евро. Группа намерена увеличить эти вложения до 800 млн евро. В компании инвестиции рассматривают не как расходы, а как развитие бизнеса: каждый купленный окупается и приносит дополнительный доход.

В числе задач, которые обеспечат дополнительные инвестиции, Трани назвал удовлетворение клиентского спроса, удержание доли на рынке, развитие собственной инфраструктуры.

До 2022 года группа планирует довести парк обоих каршеринговых сервисов до 80 тысяч автомобилей. Речь идет о закупках, "Делимобиль" получит больше.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", у ООО "Каршеринг Руссия" (предоставляет услуги под брендом "Делимобиль") действуют договоры лизинга с Volkswagen, BMW, "Европланом" и "Национальной лизинговой компанией" (входит в Mikro Kapital Group) на 7 тысяч автомобилей. По словам Трани, летом 2019 года компания заключила дополнительные договоры лизинга, в результате чего парк "Делимобиля" вырос до 12,58 тысячи автомобилей.

У ООО "Энитайм" 88 действующих договоров лизинга с Mercedes Benz, Carcade и ООО "Контрол Лизинг". По факту парк Anytime насчитывает более 1,5 тысячи автомобилей. Крупная закупка автомобилей под Anytime запланирована на осень 2019 года, детали этой сделки пока не раскрываются.

Делимобиль Московская биржа Anytime Винченцо Трани

Новости по теме

Новости

Цена нефти Brent рухнула ниже $57 за баррель

Цена Brent упала ниже $58 за баррель впервые с января

Орешкин назвал курс рубля в начале лета, снизившийся в августе, "излишне крепким"

Потери иркутских аграриев от наводнения оценили в 420 млн рублей

Потери иркутских аграриев от наводнения оценили в 420 млн рублей

Цена золота превысила $1500 за унцию впервые за шесть лет

Цена золота превысила $1500 за унцию впервые за шесть лет

Bloomberg анонсировал возможную продажу "Газпромом" остатка квазиказначейских акций

Bloomberg анонсировал возможную продажу "Газпромом" остатка квазиказначейских акций

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,1%

Цена нефти Brent опустилась ниже $58,9 за баррель

"Звезда" не получила заказ на два ледокола из-за отсутствия лицензии Ростехнадзора

"Звезда" не получила заказ на два ледокола из-за отсутствия лицензии Ростехнадзора

Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транзит нефти на 3,7% с сентября

Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транзит нефти на 3,7% с сентября
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');