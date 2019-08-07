"Делимобиль" решил провести IPO в России в конце 2020 года

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Каршеринговый сервис "Делимобиль" планирует провести IPO в конце 2020 года на "Московской бирже", сообщил "Интерфаксу" президент и основатель Mikro Kapital Group (владелец 77% "Делимобиля") Винченцо Трани.

Летом 2018 года Трани допускал размещение "Делимобиля" не раньше чем в пятилетней перспективе.

Mikro Kapital Group занялась каршерингом в 2015 году. В 2018 году она купила 100% сервиса Anytime, который сдает автомобили в поминутную аренду. Весной 2018 года группа приняла стратегию "городская мобильность и каршеринг", которая предусматривает инвестиции в размере 250 млн евро до марта 2020 года.

По словам Трани, на нынешний момент совокупные инвестиции в стратегию превысили 200 млн евро. Группа намерена увеличить эти вложения до 800 млн евро. В компании инвестиции рассматривают не как расходы, а как развитие бизнеса: каждый купленный окупается и приносит дополнительный доход.

В числе задач, которые обеспечат дополнительные инвестиции, Трани назвал удовлетворение клиентского спроса, удержание доли на рынке, развитие собственной инфраструктуры.

До 2022 года группа планирует довести парк обоих каршеринговых сервисов до 80 тысяч автомобилей. Речь идет о закупках, "Делимобиль" получит больше.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", у ООО "Каршеринг Руссия" (предоставляет услуги под брендом "Делимобиль") действуют договоры лизинга с Volkswagen, BMW, "Европланом" и "Национальной лизинговой компанией" (входит в Mikro Kapital Group) на 7 тысяч автомобилей. По словам Трани, летом 2019 года компания заключила дополнительные договоры лизинга, в результате чего парк "Делимобиля" вырос до 12,58 тысячи автомобилей.

У ООО "Энитайм" 88 действующих договоров лизинга с Mercedes Benz, Carcade и ООО "Контрол Лизинг". По факту парк Anytime насчитывает более 1,5 тысячи автомобилей. Крупная закупка автомобилей под Anytime запланирована на осень 2019 года, детали этой сделки пока не раскрываются.