ВТБ одобрил "дальневосточную ипотеку" на 2 млрд рублей

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - ВТБ одобрил более 500 заявок на 2 млрд рублей в рамках программы госсубсидирования покупки жилья на Дальнем Востоке, сообщили в пресс-службе банка.

Руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ Евгений Дячкин отметил, что во время новогодних праздников спрос на программу со стороны клиентов укрепился, и банк довел объем одобренных кредитов до 2 млрд рублей.

Всего по новой программе банк провел порядка 100 сделок более чем на 300 млн рублей и принял на рассмотрение около 850 заявок на 3,3 млрд рублей. В тройку регионов-лидеров по объему одобренных заявок входят Приморский край (563 млн рублей), Якутия (480 млн) и Хабаровский край (392 млн).

Кто может стать заемщиком по программе

Программа "Дальневосточная ипотека" подразумевает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар".

Программа продлится до конца 2024 года. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке в возрасте не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет (для получателей гектара возрастных ограничений нет). Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории ДФО.

Максимально возможная сумма кредита - 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости, срок кредитования - до 20 лет. Еще одним условием является обязательная прописка в приобретаемой квартире или доме в течение девяти месяцев с момента оформления права собственности. Сохранять прописку нужно не менее пяти лет с даты выдачи кредита.