Обладатель "гектара" в Хабаровском крае оформил первую "дальневосточную ипотеку"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Жительница г. Советская Гавань в Хабаровском крае получила первую "дальневосточную ипотеку" для строительства дома на своем "гектаре", сообщает в понедельник пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке и Арктике.

"Мы давно мечтали о своем доме, но то средств не хватало, то подходящий участок не получалось найти. Тем не менее, решили начать с земли - год назад решили взять "дальневосточный гектар" и нашли участок площадью 22 сотки прямо в центре Советской Гавани с видом на бухту. В дополнение к собственным средствам на строительство дома рассматривали обычное ипотечное кредитование, но потом было объявлено о льготной программе "Дальневосточная ипотека" и, изучив условия, мы решили попробовать участвовать в ней", - сказала обладатель гектара, чьи слова приводятся в сообщении.

"Дальневосточную ипотеку" могут получить молодые семьи, возрастом до 35 лет, а также участники программы "Дальневосточный гектар". Процентная ставка по кредиту составляет 2% годовых, на срок не более 20 лет. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб.

По информации пресс-службы АРЧК, семье из Советской Гавани на строительство дома было необходимо 3 млн рублей. По льготной программе их ежемесячный платеж составит 27 тыс. руб. - в полтора раза меньше, чем по условиям обычной ипотеки.

"Все сложилось - мы нашли компанию-застройщика, заключили с ней договор, а под залог предоставили квартиру и подали заявку на "Дальневосточную ипотеку". Две недели рассмотрения, и вот сегодня уже получаем средства", - цитирует получателя ипотеки пресс-служба АРЧК.

Кроме того, условия программы позволяют использовать средства материнского капитала.

Согласно данным АРЧК, на Дальнем Востоке к настоящему моменту заключено 7 тыс. 440 договоров на "дальневосточную ипотеку" на общую сумму около 26 млрд руб. Средний размер кредита - 3,49 млн руб. Количество заявок превысило 26 тыс.

К реализации программы подключились 12 банков, 5 из них предоставляют ипотеку именно под строительство собственного дома. Банки принимают заявки во всех 11 субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Как сообщалось, программа "Дальневосточный гектар" является частью комплекса мер по развитию Дальнего Востока, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Она призвана не только решать задачи по улучшению жилищных условий в регионе, но и создавать предпосылки для закрепления населения в ДФО. Федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. С этой даты выбрать участок земли жители Дальнего Востока могли в "пилотном" муниципальном образовании своего субъекта. С 1 октября земельные участки стали доступны дальневосточникам на всей территории региона. С 1 февраля 2017 года гектар предоставляется всем гражданам РФ, независимо от их места жительства.