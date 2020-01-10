Неизвестные разрушили памятник Ленину в Крыму

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Власти Евпатории начали проверку из-за сноса памятника Владимиру Ленину в одном из парков, сообщил в пятницу "Интерфаксу" глава администрации города Роман Тихончук.

По словам чиновника, мэрия не давала разрешения на снос монумента. "После этого (проверки - ИФ) дадим расширенный комментарий, но юридически никакого памятника там не существует", - сказал Тихончук.

Памятник располагался в парке имени Ивана Франко. Монумент был выполнен в виде мини-копии неосуществленного проекта Дворца Советов - здания в Москве со скульптурой Ленина на вершине. Фотографии разрушенного памятника после новогодних праздников опубликовали пользователи социальных сетей.

Территорию парка глава администрации назвал запущенной, а памятник - заброшенным. По его словам, в 2016 году там началась реализация инвестпроекта по созданию парка развлечений.

Руководитель крымского отделения КПРФ Сергей Богатыренко сообщил агентству, что местные коммунисты написали обращение в прокуратуру по этому поводу. При этом он затруднился ответить на вопрос о состоянии памятника до разрушения и его исторической ценности.