Белгородская облдума начала сбор средств на восстановление памятника Ленину

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Белгородская областная дума открыла краудфандинговый проект на восстановление памятника Ленину в Центральном парке. Сбор средств продлится по январь 2021 года, если денег соберется достаточно, монумент восстановят в апреле.

В центральном парке Белгорода у вождя мирового пролетариата отвалилась рука pic.twitter.com/QMhsytZNUB — Виталий С. (@vits2014) July 10, 2020

Спикер облдумы Ольга Павлова объяснила, что демонтаж памятника этим летом вызвал широкий общественный резонанс, депутаты не могли этого не учесть. Поэтому они предлагают краудфандинг как способ, который позволит горожанам самим решить судьбу скульптуры, тем более, что в бюджете области и города денег на это нет.

"Разумеется, мы должны исключить любую политическую подоплёку и идеологию. Этот вопрос нужно рассматривать исключительно с позиций исторической памяти, уважения к ней и нашему прошлому, и, конечно же, – к мнению людей", - добавила она.

Сама Павлова уже сделала взнос.

Сбор идет через площадку, которую поддерживает региональный "Центр социальных инициатив "Вера"".

Мэр Белгорода Юрий Галдун во "ВКонтакте" назвал предложение депутатов конструктивным и пообещал перечислить часть зарплаты, как только будет опубликован номер счета для сбора средств.

В сентябре Галдун писал, что денег на восстановление памятника нет и что эксперты говорили, что восстановить его не получится, можно только сделать копию.

Этот памятник Ленину по проекту народного художника и скульптора РСФСР Нероды был открыт в ноябре 1957 года. Это была пятиметровая гипсовая статуя на пятиметровом постаменте. В июле 2020 года у скульптуры по неизвестной причине отвалилась рука. Монумент демонтировали.