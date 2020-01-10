Роспотребнадзор заявил, что вызвавший пневмонию в Китае новый коронавирус пока не смертелен

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Коронавирус, вызвавший вспышку пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй, КНР), уступает по потенциальной опасности для человека другим известным вирусам этой группы, разъяснили "Интерфаксу" в Роспотребнадзоре.

"Отсутствие на настоящий момент летальных исходов и относительно низкий процент (около 10%) тяжелых случаев заболевания может свидетельствовать о более низкой опасности для человека нового вируса по сравнению с коронавирусом, вызвавшим в 2003 году вспышку так называемой атипичной пневмонии (летальность - около 10%) и коронавирусом, вызывающим Ближневосточный респираторный синдром (летальность - около 35%)", - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос агентства.

Вместе с тем, в Роспотребнадзоре добавили, что пока окончательные выводы об опасности делать рано: отсутствуют данные о природных резервуарах вируса и о его способности передаваться от человека к человеку (пока случаев передачи не зафиксировано). Исследования продолжаются.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в городе Ухань зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), по состоянию на 9 января известно о 59 заболевших, 7 из них в тяжелом состоянии, летальных исходов нет. У 15 заболевших лабораторно подтверждено наличие возбудителя - нового варианта короновируса. Вся последовательность генома вируса уже расшифрована и анализируется. По предварительным данным, люди могли заразиться на местном рынке морепродуктов.

Коронавирусы и их источники

В Роспотребнадзоре отмечают, что коронавирусы вызывают респираторные и кишечные заболевания. Свое название они получили из-за внешнего вида: под микроскопом на поверхности вирусной частицы видна "корона" из выступающих белков. Кроме людей, коронавирус может заражать млекопитающих, в том числе кошек, собак и летучих мышей, а также птиц.

В настоящее время известны только шесть коронавирусов, которые способны заразить человека. Четыре неопасны - они вызывают симптомы обычной простуды. Два других - это возбудитель так называемой атипичной пневмонии в 2003 году (коронавирус Тяжелого острого респираторного синдрома, ТОРС) и коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС). Оба вызывают серьезные заболевания дыхательных путей и могут быть смертельными.

"Подобно коронавирусам ТОРС и БВРС-КоВ, источником вновь выявленного коронавируса также, скорее всего, является животное. В настоящее время ведется интенсивное вирусологическое расследование, направленное на выявление резервуара этого вируса", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, имеющимся у российского ведомства, новый штамм коронавируса в Китае похож на ТОРС. Источником в случае с ТОРС стали летучие мыши, затем он передался живущим на деревьях млекопитающим - пальмовые циветты, от которых "перекочевал" к человеку. Это произошло на рынке, где продавали этих животных. В эпидемиологическом расследовании, которое проводят китайские специалисты, также фигурирует рынок.

Как предотвратить распространение заболевания

В городе Ухань всех заболевших и их контактных лиц поместили под наблюдение. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает рекомендаций по ограничению международных поездок и торговли, но есть негативные факторы, которые могут повлиять на распространение вируса.

"Однако, как отмечают эксперты здравоохранения ряда стран, вспышка заболевания в центральном Китае, вызванного новым коронавирусом, может стать еще большей угрозой, поскольку десятки миллионов китайцев путешествуют по стране во время празднования Лунного Нового года, которое начинаются 25 января и сопровождается выходными днями 24-30 января", - отмечают в Роспотребнадзоре.

Органы здравоохранения Сингапура и Гонконга - то есть городов, которые имеют прямые рейсы из города Ухань - выпустили предупреждения и помещают в карантин всех пассажиров из этого региона, которые имеют лихорадку или одышку.

Как сообщалось, в России усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу в приграничных территориях, Роспотребнадзор держит ситуацию на постоянном контроле. В ведомстве рассчитывают, что принятых мер будет достаточно, чтобы не допустить завоз заболевания в Россию.

"Предпринимаемые меры показали свою эффективность во время вспышки заболевания так называемой атипичной пневмонии, вызванного коронавирусом ТОРС в 2003 году", - подчеркивают в Роспотребнадзоре.

В 2003 году масштаб проблемы, вызванной коронавирусом, был на два порядка выше: вирус распространился на территории 29 стран и вызвал заболевание у более чем 8,5 тыс. человек. При этом на территории РФ тогда был зарегистрирован только один случай, закончившийся выздоровлением, отмечают в российском ведомстве.