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В Японии зарегистрирован первый случай заболевания новым "китайским" коронавирусом

К настоящему моменту мужчина выздоровел, его уже выписали из больницы

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Власти Японии подтвердили первый случай заболевания новым видом коронавируса, который вызвал вспышку пневмонии в китайском Ухане, сообщает Kyodo со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

По его словам, анализ на данный вид вируса дал положительный результат у 30-летнего гражданина Китая, который вернулся в японскую префектуру Каганава из Уханя 6 января. 10 января он был госпитализирован, а уже 15-го мужчину выписали.

В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

14 декабря стало известно о первом случае заражения вирусом за пределами Китая. Заболевание было диагностировано у туристки в Таиланде, которая также приехала из Уханя, отмечает "Би-би-си".

Всего, по данным британской телерадиокомпании, на сегодняшний день зарегистрирован 41 случай заражения вирусом. Также известно о смерти одного заразившегося мужчины, однако у него были сопутствующие заболевания, и потому неизвестно, что в действительности стало причиной смерти.

10 января Роспотребнадзор заявил, что вызвавший пневмонию в Китае новый коронавирус уступает по потенциальной опасности для человека другим известным вирусам этой группы. При этом в ведомстве добавили, что пока окончательные выводы об опасности делать рано: отсутствуют данные о природных резервуарах вируса и о его способности передаваться от человека к человеку (пока случаев передачи не зафиксировано). Исследования продолжаются.

Китай Ухань Япония Таиланд

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