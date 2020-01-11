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Якутия заказала дополнительные дозы вакцин против кори из-за вспышки заболевания

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Якутия для повторной вакцинации от кори в регионе заказала еще 40 тыс. доз вакцин, сообщает в субботу пресс-служба правительства республики.

На сегодняшний день число заболевших корью по республике составляет 71 человек, из них 21 ребенок. По данным регионального Минздрава, 68 человек уже выздоровели.

Как рассказали в пресс-службе, в период с 30 декабря по 10 января от кори было привито 2743 человека, из них 350 детей. По прогнозам специалистов, к февралю заболеваемость корью может быть полностью остановлена. Оперативной задачей перед ответственными службами стоит вопрос повторной вакцинации населения, отметили в правительстве республики.

С начала вспышки заболевания корью приняты 12 нормативно-правовых актов. Теперь дети, не привитые от кори, не будут допущены к посещению детского сада, также к учебным мероприятиям в школах. На особый контроль взят университет, где выявлено три случая заболевания корью.

Как сообщалось, в период неблагополучной эпидемиологической ситуации здание республиканского детского противотуберкулезного санатория было отнесено к резервному на случай необходимости перепрофилирования коек под инфекционный стационар для заболевших корью.

Корь является острым инфекционным заболеванием с высоким уровнем восприимчивости: в случае контакта с больным корью не привитые заболевают в 100% случаев.

При этом вирус кори может распространяться на значительные расстояния с током воздуха.

Якутия

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