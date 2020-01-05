В Якутске зарегистрировали 68 случаев заболевания корью

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Число заболевших корью в Якутске выросло до 68 человек, сообщает сайт регионального Минздрава.

Как рассказали в ведомстве, таковы данные на 5 января. Врачи сообщили, что из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение.

В период неблагополучной эпидемиологической ситуации здание Республиканского детского противотуберкулёзного санатория является резервным для перепрофилирования коек под инфекционный стационар для заболевших корью, отметили в Минздраве.

После урегулирования эпидситуации и сворачивания корьевого стационара детский санаторий продолжит работу в полном объеме, дети вернутся на санаторно-курортное лечение, уточнили в ведомстве.