В Якутске зарегистрировали 68 случаев заболевания корью
Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Число заболевших корью в Якутске выросло до 68 человек, сообщает сайт регионального Минздрава.
Как рассказали в ведомстве, таковы данные на 5 января. Врачи сообщили, что из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение.
В период неблагополучной эпидемиологической ситуации здание Республиканского детского противотуберкулёзного санатория является резервным для перепрофилирования коек под инфекционный стационар для заболевших корью, отметили в Минздраве.
После урегулирования эпидситуации и сворачивания корьевого стационара детский санаторий продолжит работу в полном объеме, дети вернутся на санаторно-курортное лечение, уточнили в ведомстве.
Корь является острым инфекционным заболеванием с высоким уровнем восприимчивости: в случае контакта с больным корью не привитые заболевают в 100% случаев.
При этом вирус кори может распространяться на значительные расстояния с током воздуха.