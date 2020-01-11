В тульском Ясногорске восстановили подачу света
Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Завершены работы по восстановлению энергоснабжения в городе Ясногорск Тульской области, сообщила в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
На месте происшествия работали аварийно-восстановительная бригада Ясногорского РЭС и оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона.
Ранее сообщалось, что днем в субботу из-за обрыва линии электропередач между опорами произошло частичное нарушение энергоснабжения в Ясногорске. В зону отключения попали 723 дома.