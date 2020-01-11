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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Российские военные рассказали об отбитой в Сирии атаке сотен боевиков на пикапах

Российские военные рассказали об отбитой в Сирии атаке сотен боевиков на пикапах
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Фото: Reuters

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Боевики вновь нарушают режим прекращения огня в районе сирийского Идлиба, сообщили российские военные в субботу.

Утром 10 января боевики предприняли атаку на позиции правительственных войск в направлении населенного пункта Джарджаназ. "В нападении участвовало до 200 боевиков и 30 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Точечным огнем из танков и артиллерии сирийских правительственных сил атака была отбита, боевики отошли в исходное положение", - сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков на брифинге.

По его данным, всего за прошедшие сутки зафиксирован 31 обстрел со стороны вооруженных группировок.

Российский военный подчеркнул, что сирийскими правительственными силами прекращены боевые действия в районе Идлиба, и боевая авиация в указанном районе не применяется.

Накануне министерство обороны Турции сообщило о достигнутой с Россией договоренности о вступление в силу режима прекращения огня в районе Идлиба в ночь на 12 января.

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