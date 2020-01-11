Путин и Эрдоган обменялись мнениями о ситуации в Ливии по телефону

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Кремля.

"Продолжен обмен мнениями о ситуации в Ливии на основе российско-турецких договоренностей, достигнутых на встрече глав государств 8 января в Стамбуле. Подтверждено стремление России и Турции оказывать всестороннее содействие продвижению процесса политического урегулирования ливийского конфликта", - отмечается в сообщении.

В нем также сообщается, что Путин информировал Эрдогана по итогам прошедших переговоров с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, а также бесед по телефону с рядом лидеров региональных государств.

"Президенты России и Турции подчеркнули готовность способствовать результативному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по ливийскому урегулированию", - говорится в сообщении.

В нем также подчеркивается, что "условлено находиться в постоянном контакте, в частности по ливийской и сирийской проблематике".