Поиск
ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Правительство Сарраджа в Ливии объявило о перемирии на западе страны

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Правительство национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Файеза Сарраджа в воскресенье объявило о прекращении огня на западе страны спустя несколько часов после аналогичного заявления Ливийской национальной армии (ЛНА) и ее главы маршала Халифы Хафтара, передают западные СМИ.

В миреСилы Хафтара в Ливии объявили о прекращении огняСилы Хафтара в Ливии объявили о прекращении огняЧитать подробнее

В заявлении Сарраджа говорится, что перемирие стартовало в полночь 12 января по местному времени (1:00 по Москве). Однако, по его словам, силы ПНС "оставляют за собой законное право ответить на любую атаку или агрессию, если та последует от другой стороны".

Ранее в воскресенье в Ливийской национальной армии Хафтара объявили о введении режима прекращения огня. В ЛНА предупредили, что не будут вести боевые действия только при условии, что противостоящие им в районе Триполи силы признанного ООН правительства страны также не будут вести боевых действий.

Турецкие СМИ отмечают, что это объявление последовало вскоре после телефонных переговоров президентов России и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщалось, 8 января Путин и Эрдоган предложили конфликтующим сторонам в Ливии прекратить боевые действия в ночь на 12 января.

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие.

В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани.

Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, который с апреля прошлого года ведет наступление на Триполи.

Ливия Файез Саррадж Халифа Хафтара

Новости по теме

Новости

В Индии снесли две высотки, построенные с нарушениями экологических норм

В Индии снесли две высотки, построенные с нарушениями экологических норм

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 января

Ливийская армия обвинила силы правительства в нарушении перемирия

Силы Хафтара в Ливии объявили о прекращении огня

Силы Хафтара в Ливии объявили о прекращении огня

Власти Франции решили временно отказаться от повышения пенсионного возраста до 64 лет

Власти Франции решили временно отказаться от повышения пенсионного возраста до 64 лет
Крушение украинского самолета в Иране

Украина и Иран договорились о начале совместной расшифровки черных ящиков

Следы пыток обнаружены у заключенных украинской колонии

Крушение украинского самолета в Иране

Рухани позвонил Зеленскому и пообещал наказать виновных в авиакатастрофе

Российские военные рассказали об отбитой в Сирии атаке сотен боевиков на пикапах

Российские военные рассказали об отбитой в Сирии атаке сотен боевиков на пикапах

В Ираке убит оператор видеоагентства Ruptly

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');