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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Более 60 тысяч человек остались без света в Якутии из-за энергоаварии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пять заречных улусов (районов) в Якутии остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции "Майя", сообщает в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"В результате срабатывания автомата защиты произошло отключение ВЛ-110 кВ "Майя-Чурапча" на подстанции "Майя". Без основного электроснабжения остались пять заречных улусов - Амгинский, Таттинский, Томпонский, Чурапчинский и Усть-Майский районы. Под ограничение попало 32,5 МВт мощности", - говорится в сообщении.

В настоящее время энергетики запускают резервные станции. Теплоснабжение домов не нарушено, так как в котельных запущены резервные источники питания.

"На месте обрыва уже начались ремонтные работы. Централизованное энергоснабжение будет полностью восстановлено", - отмечается в сообщении.

По данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, под отключение электроснабжения попали 64 тыс. человек.

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