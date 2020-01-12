В Якутии восстановили подачу света после энергоаварии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Энергетики в полном объеме восстановили электроснабжение пяти заречных улусов Якутии, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"Специалисты Центральных электрических сетей завершили ремонтные работы на КВЛ 110 кВ "Майя-Чурапча". После восстановления нормальной схемы электроснабжения все потребители были запитаны, ДЭС выведены в резерв", - сказали в пресс-службе.

Подача электроэнергии в пяти заречных улусах Якутии была прервана утром 12 января, из-за срабатывания автомата защиты произошло отключение на подстанции "Майя". Без электроснабжения остались 64 тыс. человек.