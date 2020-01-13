Счетная палата раскритиковала Минприроды за реализацию нацпроекта "Экология"

Особое внимание ведомство уделило проблеме утилизации отходов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Счетная палата, представляя промежуточные итоги мониторинга мероприятий национальных проектов, раскритиковала Минприроды за реализацию нацпроекта (НП) "Экология".

В состав нацпроекта "Экология" включены 11 федеральных проектов. Наибольший территориальный охват имеют такие федеральные проекты, как "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Чистая вода", "Сохранение уникальных водных объектов" и "Сохранение лесов".

Ведомство критикует Минприроды фактически по каждому пункту нацпроекта, отмечая, что в паспорте НП "Экология" не отражен его вклад в достижение национальных целей развития, сама реализация нацпроекта осуществляется с недостатками, а сроки реализации мероприятий во многих случаях не выполняются.

В своем докладе Счетная палата указывает на недостаточный охват нацпроектом современных экологических проблем, в частности, вопросов, связанных с изменением климата, утилизацией отходов производства, медицинских и биологических отходов, восстановлением качества почв, в том числе загрязненных нефтепродуктами, пестицидами и иными стойкими загрязнителями. Кроме того, нацпроект не учитывает усиления негативного влияния на экологию, которое может вызвать планируемый рост экономической деятельности в стране, считают в ведомстве.

Финансовое обеспечение

Исполнение бюджета по нацпроекту "Экология" названо крайне низким: по данным Счетной палаты, оно составляет 15,413 млрд рублей, или 27,1% от предусмотренных 56,909 млрд рублей по состоянию на 1 ноября 2019 года. При этом подчеркивается отсутствие механизма привлечения внебюджетных средств, без которых цели федерального проекта могут быть не достигнуты.

"Финансовое обеспечение реализации НП "Экология" и входящих в его состав федеральных проектов сформировано на основе предложений, поступивших от 80 субъектов РФ. При этом в составе дополнительных и обосновывающих материалов к паспортам федеральных проектов расчеты объема средств по всем источникам финансирования не представлены. В результате оценить их достаточность и обоснованность не представляется возможным. Более того, в указанных материалах нет каких-либо сведений о хозяйствующих субъектах, вовлеченных в мероприятия федеральных проектов, а также механизмах привлечения инвестиций. Оценка потенциальной возможности привлечения внебюджетных средств является затруднительной. При этом их доля составляет 79,8% от общего объема расходов НП "Экология", - говорится в докладе.

"Чистая вода" и "Чистый воздух"

Цель проекта "Чистая вода" не направлена на повышение качества питьевой воды для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, считает Счетная палата. А цели проекта "Чистый воздух" могут быть не достигнуты даже при выполнении его целевых показателей.

"При разработке федерального проекта не учтено, что без снижения выбросов загрязняющих веществ, концентрация которых превышает установленные нормативы, возможно недостижение цели национального проекта по кардинальному снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах", - подчеркивается в материалах Счетной палаты.

Проблемы с мусором

Особое внимание Счетная палата уделяет вопросу утилизации отходов: "Объем коммунальных отходов увеличивается такими темпами, что уже через шесть лет не останется полигонов для их размещения, а в отдельных субъектах это произойдет намного раньше". Но в материалах паспорта федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" отсутствуют мероприятия, учитывающие приоритеты государственной политики в сфере обращения с отходами, а также обоснование планируемых результатов и их достаточности для достижения цели и показателей федерального проекта, считает Счетная палата.

Там также полагают, что параметры создания мощностей по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО), установленные в рамках нацпроекта, не приведут к улучшению ситуации с мусорными полигонами в ряде регионов.

"Меры, направленные на создание мощностей по обработке и утилизации отходов в целях повышения доли утилизации образуемых отходов до 36% к 2024 году в отдельных регионах, недостаточны. В семи из десяти субъектов РФ, остаточная емкость полигонов которых будет исчерпана в ближайшее время, критичная ситуация с местами захоронения отходов не изменится", - говорится в докладе.

К регионам, в которых ситуация с мусорными полигонами может остаться критической, аудиторы отнесли Камчатский, Приморский и Алтайский края, Чукотский автономный округ, Мордовию, Ленинградскую и Московскую области. По их оценкам, даже если на утилизацию в этих регионах будет отправлено от 0 до 36% отходов, как это запланировано федеральным проектом, "тенденция их дальнейшего накапливания и захоронения сохранится".

Вместе с тем анализ плана мероприятий по реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" показал, что не учтены необходимые мероприятия по формированию комплексной системы обращения с ТКО, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления.

"При отсутствии мероприятий по стимулированию и популяризации использования многооборотных товаров, тары, упаковки и сокращения использования одноразовых трудноперерабатываемых товаров и тары, ориентированных на предотвращение и сокращение образования отходов, которые являются необходимыми для реализации приоритетных направлений государственной политики в области обращения с отходами, существует вероятность недостижения цели по созданию эффективной системы обращения с ТКО", - говорится в сообщении.

В частности, не предусмотрены меры и целевые показатели по стимулированию раздельного сбора мусора, в первую очередь пищевых, что препятствует эффективной работе предприятий по переработке отходов, отмечают в Счетной палате.

Кроме того, там напомнили, что в связи с наличием в отдельных регионах дефицита мест для захоронения ТКО законодательно было разрешено до 2023 года размещать мусор на нелицензированных объектах. "Вместе с тем Минприроды России не выполнено поручение заседания рабочей группы Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам в части определения до 1 июня 2019 года мест расположения 20 пилотных объектов размещения ТКО (полигонов) в целях начала строительства (модернизации) комплексов по обработке и утилизации ТКО", - заключили в ведомстве.