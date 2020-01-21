Участникам форума в Давосе предложили экологически чистое авиатопливо

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Участникам Всемирного экономического форума в Давосе предложили заправить частные самолеты экологически чистым авиатопливом с пониженным уровнем выбросов углекислого газа. Об этом Bloomberg сообщили представители операторов бизнес-джетов, производителей и поставщиков топлива.

Экологически чистое авиационное топливо (Sustainable Aviation Fuel, SAF) доступно в аэропорту Цюриха.

Активное использование альтернативных видов топлива может позволить ослабить растущее давление на авиационную отрасль на фоне рассмотрения Европейским союзом возможности отменить налоговые льготы на авиационное топливо, отмечает агентство. Авиакомпании критикуют попытки ввести новые налоги в Европе, настаивая на необходимости глобальных решений по борьбе с выбросами.

Объем выбросов углекислого газа в результате международных авиаперевозок увеличился более чем вдвое с 1990 года. По прогнозам ООН, этот сектор опередит сферу производства электроэнергии по уровню выбросов CO2 в течение трех десятилетий.