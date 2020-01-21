Поиск

Участникам форума в Давосе предложили экологически чистое авиатопливо

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Участникам Всемирного экономического форума в Давосе предложили заправить частные самолеты экологически чистым авиатопливом с пониженным уровнем выбросов углекислого газа. Об этом Bloomberg сообщили представители операторов бизнес-джетов, производителей и поставщиков топлива.

Экологически чистое авиационное топливо (Sustainable Aviation Fuel, SAF) доступно в аэропорту Цюриха.

Активное использование альтернативных видов топлива может позволить ослабить растущее давление на авиационную отрасль на фоне рассмотрения Европейским союзом возможности отменить налоговые льготы на авиационное топливо, отмечает агентство. Авиакомпании критикуют попытки ввести новые налоги в Европе, настаивая на необходимости глобальных решений по борьбе с выбросами.

Объем выбросов углекислого газа в результате международных авиаперевозок увеличился более чем вдвое с 1990 года. По прогнозам ООН, этот сектор опередит сферу производства электроэнергии по уровню выбросов CO2 в течение трех десятилетий.

Давос Цюрих Евросоюз ООН

Новости по теме

Новости

Ульяновский облсуд запретил в России приложение магазина витаминов iHerb

Ликсутов сообщил о сокращении на треть числа поездок на личных автомобилях в Москве

Ликсутов сообщил о сокращении на треть числа поездок на личных автомобилях в Москве

Костин подтвердил уход из ВТБ первого вице-президента Олюнина

Костин подтвердил уход из ВТБ первого вице-президента Олюнина
Российско-украинский газовый конфликт

"Газпром" сообщил о снятии арестов с его активов в Великобритании и Нидерландах

Tesla купит участок под Берлином для своего первого завода в Европе

Tesla купит участок под Берлином для своего первого завода в Европе

Сбербанк вновь стал лидером по рыночной капитализации в РФ

Сбербанк вновь стал лидером по рыночной капитализации в РФ

Козак не будет участвовать в форуме в Давосе

Козак не будет участвовать в форуме в Давосе

В Oxfam выяснили, что все миллиардеры мира оказались богаче 60% населения Земли

В Oxfam выяснили, что все миллиардеры мира оказались богаче 60% населения Земли

Единороссы предложили запретить банкам брать комиссию при оплате услуг ЖКХ

Единороссы предложили запретить банкам брать комиссию при оплате услуг ЖКХ

Террористы атаковали беспилотниками аэропорт "Хмеймим" в Сирии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');