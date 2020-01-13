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В России зафиксировали падение спроса на майонез в предновогодний период

Эксперты объясняют такое явление модой на здоровый образ жизни

В России зафиксировали падение спроса на майонез в предновогодний период
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Почти все крупные российские ритейлеры зафиксировали падение спроса на майонез в предновогодний период, пишет в понедельник "Коммерсантъ".

Как рассказали опрошенные "Ъ" участники рынка розничной торговли, в период зимних праздников ритейлерам не удалось увеличить продажи майонеза, традиционно являющегося одним из самых популярных товаров этого сезона. Так, в онлайн-магазине "Утконос" сообщили, что продажи майонеза в предновогодний период снизились на 5,4% относительно аналогичного периода прошлого года.

В компании отметили, что ожидали падения спроса на продукты "салатной категории", куда также вошли консервированные горошек и кукуруза. Вместе с тем выручка от продажи мандаринов у "Утконоса" в этом праздничном сезоне, напротив, выросла на 34%.

В Auchan также зафиксировали падение продаж майонеза в предновогодний период. Там добавили, что клиенты сети также стали реже покупать соленья, спрос на красную рыбу при этом вырос на 23%, икру — на 30%.

Аналогичную ситуацию зафиксировали и в X5 Retail Group. По данным компании, предпраздничный рост спроса на майонез и крабовые палочки на платформе perekrestok.ru в декабре 2019 года оказался на 20 процентных пунктов (п. п) ниже аналогичного сезона 2018 года. При этом интерес покупателей к селедке, цитрусовым, яйцам, грибам и маринованным продуктам увеличился соразмерно прошлогодним показателям.

В "Магните" заявили, что продажи майонеза в предновогодний период остались стабильными. В компании также заметили увеличение на 52% объема продаж красной икры относительно предновогоднего периода 2018 года, а объема продаж конфет - на 46%.

Аналитики Ozon зафиксировали 60-процентный обвал спроса на майонез в предпраздничный период. Эксперты объяснили изменение отношения россиян к этому продукту модой на здоровой образ жизни. Так, в этом году клиенты Ozon в два раза чаще в предновогодний период покупали греческий йогурт, который используется в качестве диетического соуса.

Однако сами производители пока не готовы говорить, что спрос на майонез в России падает. Так, в "Эссен Продакшн АГ" (производит майонез "Махеевъ") указывают, что объем продаж соуса в этом декабре соответствовал уровню прошлого — 16 тыс. тонн. Гендиректор компании Леонид Барышев полагает, что говорить о заметном проявлении тенденции к переходу на здоровый образ жизни и отказу от майонеза пока можно только в городах-миллионниках, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге.

Утконос Auchan X5 Магнит

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