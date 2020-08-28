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Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке производство красной икры может снизиться на 25-30%, пишет "Коммерсантъ".

Оптовые поставщики уже уведомили ритейлеров, что икра подорожает на 20-60%, сказали два источника издания в крупных торговых сетях. Окончательные цены еще не сформировались, уточнил один из них.

По словам управляющего партнера Agro & Food Communications Ильи Березнюка, у одной компании икра горбуши в 2019 году в этот период стоила около 2300 рублей за килограмм, а сейчас обсуждается цена на уровне 3000 рублей за килограмм. Оптовые цены поднимают и до 3300 рублей за килограмм, рассказал источник газеты на рынке.

По данным Росрыболовства на 17 августа, в России было выловлено 220 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 49% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В Камчатском крае улов сократился на 54%, до 173 тыс. тонн, в Сахалинской области - на 39%, до 22 тыс. тонн. Березнюк считает, что это связано с неудачной погодой.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин ожидает, что в этом году вылов лососевых будет на уровне 300-350 тыс. тонн при прогнозе в более 380 тыс. тонн. В результате будет выпущено икры на 25-30% меньше, чем год назад. Другими причинами роста цен он назвал увеличение расходов рыбаков на материалы и оборудование, а также траты, связанные с пандемией, например, выплаты зарплат во время локдауна. При этом нехватки красной икры на рынке Фомин не ожидает.

Во "Вкусвилле" ждут роста цен на красную икру на 20-30% и считают, что осенью спрос на нее упадет, но к новому году продажи могут вырасти. В "Азбуке вкуса" согласны, что при росте цен на икру и общем снижении общего уровня доходов потребителей можно ожидать снижение спроса.

Дальний Восток Камчатка Сахалин Вкусвилл Росрыболовство Agro & Food Communications Азбука вкуса коронавирус

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