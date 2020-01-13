Суд направил на новое рассмотрение дело о компенсациях семьям погибших в крушении Ту-154 под Сочи

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Второй Кассационный суд общей юрисдикции отправил на в Мосгорсуд на новое рассмотрение жалобу на отказ в компенсации родственникам погибших в крушении Ту-154 Минобороны в декабре 2016 года в Сочи. Об этом сообщил адвокат 81 заявителя Игорь Трунов.

Ранее Мещанский суд и Мосгорсуд отказали им в компенсациях.

Иски были адресованы страховой компании "Согаз", перестраховщику MS Amlin pls и Министерству обороны. Заявители добивались взыскания в общей сложности более 2 млрд рублей компенсаций морального и материального ущерба, указывая, что им недоплатили страховые возмещения.

Военно-транспортный самолет, летевший в Сирию, разбился утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из Сочи. Погибли 92 человека, в том числе журналисты, военные, артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

В декабре Трунов заявил, что потерпевших уведомили, что уголовное дело о катастрофе закрыто за отсутствием состава преступления. По его словам, постановление о прекращении дела засекречено, Его клиентам предложили добиваться компенсаций в гражданских судах.