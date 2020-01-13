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Суд направил на новое рассмотрение дело о компенсациях семьям погибших в крушении Ту-154 под Сочи

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Второй Кассационный суд общей юрисдикции отправил на в Мосгорсуд на новое рассмотрение жалобу на отказ в компенсации родственникам погибших в крушении Ту-154 Минобороны в декабре 2016 года в Сочи. Об этом сообщил адвокат 81 заявителя Игорь Трунов.

В РоссииМинобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под СочиМинобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под СочиЧитать подробнее

Ранее Мещанский суд и Мосгорсуд отказали им в компенсациях.

Иски были адресованы страховой компании "Согаз", перестраховщику MS Amlin pls и Министерству обороны. Заявители добивались взыскания в общей сложности более 2 млрд рублей компенсаций морального и материального ущерба, указывая, что им недоплатили страховые возмещения.

Военно-транспортный самолет, летевший в Сирию, разбился утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из Сочи. Погибли 92 человека, в том числе журналисты, военные, артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

В декабре Трунов заявил, что потерпевших уведомили, что уголовное дело о катастрофе закрыто за отсутствием состава преступления. По его словам, постановление о прекращении дела засекречено, Его клиентам предложили добиваться компенсаций в гражданских судах.

Прощание с погибшими при крушении Ту-154

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Гражданская панихида по главе благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке в Успенском храме Новодевичьего монастыряВо время траурной церемонии прощания с Елизаветой ГлинкойВо время церемонии прощания с Елизаветой ГлинкойФлаги с черными лентами на здании телецентра "Останкино", где проходит гражданская панихида по погибшим в катастрофе журналистамГенеральный директор Первого канала Константин Эрнст (в центре) перед прощанием с погибшими в катастрофе Ту-154 журналистами в телецентре "Останкино"Прощание с погибшими в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ на Федеральном военном мемориальном кладбищеМинистр транспорта РФ Максим Соколов, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева направо) на церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области Во время церемонии прощания с погибшими в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ на Федеральном военном мемориальном кладбищеПохороны погибших при крушении самолета Ту-154 на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных МытищахВо время церемонии прощания с руководителем фонда "Справедливая помощь" Елизаветой ГлинкойВо время церемонии похорон художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова Валерия Халилова в деревне Новинки
Гражданская панихида по главе благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке в Успенском храме Новодевичьего монастыря
Сочи Минобороны Игорь Трунов Доктор Лиза Сирия Ансамбль Александрова

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