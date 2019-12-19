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Дело о крушении Ту-154 под Сочи закрыто из-за отсутствия состава преступления

Дело о крушении Ту-154 под Сочи закрыто из-за отсутствия состава преступления
Фото: Reuters

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело, возбужденное по факту крушения близ Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154 в декабре 2016 году, прекращено, сообщил "Интерфаксу" в четверг адвокат потерпевших Игорь Трунов.

"Потерпевших уведомили, что дело по сочинской авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления", - сказал он.

Адвокат уточнил, что следствие предоставило потерпевшим право обратиться в порядке гражданского судопроизводства.

В то же время он отметил, что само постановление о прекращении дела составляет государственную тайну.

25 декабря 2016 года военно-транспортный самолет Ту-154, принадлежащий министерству обороны России, разбился в акватории Адлерского района Сочи. Катастрофа унесла жизни 92 человек. Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту находились артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России.

По факту катастрофы Военный следственный отдел СКР по Сочинскому гарнизону возбудил уголовное дело о "нарушении правил полетов, повлекших тяжкие последствия" (статья 351 УК РФ).

Прощание с погибшими при крушении Ту-154

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Гражданская панихида по главе благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке в Успенском храме Новодевичьего монастыряВо время траурной церемонии прощания с Елизаветой ГлинкойВо время церемонии прощания с Елизаветой ГлинкойФлаги с черными лентами на здании телецентра "Останкино", где проходит гражданская панихида по погибшим в катастрофе журналистамГенеральный директор Первого канала Константин Эрнст (в центре) перед прощанием с погибшими в катастрофе Ту-154 журналистами в телецентре "Останкино"Прощание с погибшими в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ на Федеральном военном мемориальном кладбищеМинистр транспорта РФ Максим Соколов, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева направо) на церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области Во время церемонии прощания с погибшими в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ на Федеральном военном мемориальном кладбищеПохороны погибших при крушении самолета Ту-154 на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных МытищахВо время церемонии прощания с руководителем фонда "Справедливая помощь" Елизаветой ГлинкойВо время церемонии похорон художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова Валерия Халилова в деревне Новинки
Гражданская панихида по главе благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке в Успенском храме Новодевичьего монастыря
Хроника 02 ноября 2011 года – 19 декабря 2019 годаАвиакатастрофы в России
Ту-154 Сочи

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