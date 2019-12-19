Дело о крушении Ту-154 под Сочи закрыто из-за отсутствия состава преступления

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело, возбужденное по факту крушения близ Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154 в декабре 2016 году, прекращено, сообщил "Интерфаксу" в четверг адвокат потерпевших Игорь Трунов.

"Потерпевших уведомили, что дело по сочинской авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления", - сказал он.

Адвокат уточнил, что следствие предоставило потерпевшим право обратиться в порядке гражданского судопроизводства.

В то же время он отметил, что само постановление о прекращении дела составляет государственную тайну.

25 декабря 2016 года военно-транспортный самолет Ту-154, принадлежащий министерству обороны России, разбился в акватории Адлерского района Сочи. Катастрофа унесла жизни 92 человек. Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту находились артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России.

По факту катастрофы Военный следственный отдел СКР по Сочинскому гарнизону возбудил уголовное дело о "нарушении правил полетов, повлекших тяжкие последствия" (статья 351 УК РФ).