Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 вынуждено сел у красноярского села

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-26 одного из силовых ведомств совершил вынужденную посадку в районе села Павловка Назаровского района Красноярского края.

Информированный источник сообщил, что на борту находились девять пассажиров, в том числе технический персонал. Пострадавших нет.

Он уточнил, что "причина посадки - перегрев подшипника трансмиссии".

По данным источника, вертолет совершал перелет в Новосибирск на ремонтный завод.

Ми-26 - крупнейший в мире серийно выпускаемый тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. Серийно производится с 1984 года.