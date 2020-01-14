Ми-26, вынуждено севший у красноярского села, продолжил полет

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") ожидает прибытия Ми-26, совершившего накануне вынужденную посадку в Красноярском крае, сообщили "Интерфаксу" в НАРЗ.

"Вертолет держит путь в Новосибирск для выполнения капитального ремонта согласно межремонтному ресурсу", - сказали в пресс-службе.

По данным предприятия, причина вынужденной посадки не была критической, воздушное судно должно прибыть в Новосибирск во вторник или утром в среду.

Источник в авиационных кругах сообщил агентству, что вертолет эксплуатирует МЧС России.

По информации синоптиков, ночью в районе посадки вертолета - красноярском селе Павловка - было минус 16 градусов.

В местном сельсовете агентству также сообщили, что экипаж и пассажиры воздушного судна чувствуют себя хорошо, ночь они провели в местной гостинице.

"Они (экипаж и пассажиры вертолета Ми-26 - ИФ) чувствуют себя хорошо, накануне вечером мы их накормили в местной школьной столовой, а на ночь отправили в гостиницу в райцентр (город Назарово - ИФ)", - сказала и.о. главы Павловского сельсовета Ирина Юрманова.

Как сообщалось, накануне Ми-26 совершил вынужденную посадку в районе села Павловка Назаровского района Красноярского края. На борту находились девять пассажиров, в том числе технический персонал, пострадавших нет. Причина посадки - перегрев подшипника трансмиссии.

Ми-26 - крупнейший в мире серийно выпускаемый тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. Серийно производится с 1984 года.

Новосибирский авиаремонтный завод осуществляет техническое обслуживание, капитальный ремонт и модернизацию всех модификаций гражданских и военных вертолетов типа Ми-8/17 и Ми-26(Т). Завод производит обслуживание и ремонт систем и агрегатов вертолетной техники в течение всего межремонтного ресурса, а также обеспечивает пользователей запасными частями.

Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") - единственный разработчик и производитель вертолетов в России. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.