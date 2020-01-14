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Британские военные проинспектируют танковый полк в Ростовской области

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В период с 14 по 16 января на территории РФ в рамках Венского документа 2011 г. о мерах укрепления доверия и безопасности Великобританией будет проведено посещение по оценке военного объекта, сообщил "Интерфаксу" начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В качестве объекта посещения Великобританией определен 68-й танковый полк Южного военного округа, дислоцированный в п. Персиановский Ростовской области", - уточнил Рыжков.

Целью посещения является проверка предоставленной ранее российской стороной информации и военных силах и планах развертывания основных систем вооружений и военной техники данного полка, отметил он.

"Инспекторам будут представлены предусмотренный положениями Венского документа брифинг, содержащий информацию о полке, а также возможность увидеть в ходе посещения личный состав и основные системы вооружений и военной техники полка", - добавил начальник центра.

Ростовская область Великобритания

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