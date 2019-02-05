Российские военные проинспектируют военный объект в Италии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российская группа инспекторов планирует во вторник посетить военный объект вооруженных сил Италии, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Посещение по оценке будет проводиться 5 февраля в течение одного дня", - сказал он журналистам, уточнив, что оно состоится в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

"Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники", - отметил Рыжков.

"В ходе посещения инспекторы посетят военный объект Италии в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники", - рассказал он.