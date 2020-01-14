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Правительство потратит 120 млн рублей на переобучение 14 800 федеральных чиновников

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В 2020 году дополнительное обучение и профподготовку пройдут 14 800 госслужащих федеральных структур, на это из бюджета выделяется около 120 млн рублей. Такое распоряжение правительства опубликовали на официальном портале правовой информации.

Больше всего чиновников дообучат в Судебном департаменте при Верховном суде России - около 3000 человек. В Казначействе обучение пройдут 2800 сотрудников, в Росреестре - 1350, в Роспотребнадзоре и Федеральной службе судебных приставов - примерно по 1000.

ФНС отправит на учебу 754 человека, МВД - 479 человек, Минюст - 288, МИД - 161, МЧС - 111, администрация президента - 105, аппарат правительства РФ - 100, Роскомнадзор - 40, Росавиация - 35, Управление делами президента - 26, Минобороны и Минобрнауки - по 20, Минпросвещения - 10, Минстрой - 5, а ЦИК - четверых.

Минтруд отправит 28 человек на дополнительное обучение за рубеж за 15 млн рублей.

правиельство Росреестр Верховный суд Казначейство Роспотребнадзор ФССП ФНС МВД ЦИК Минтруд

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