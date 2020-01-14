Три человека отравились водой в Кизляре из-за самовольно проложенной канализации

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Несколько человек госпитализированы из-за загрязнения воды в дагестанском Кизляре. Как сообщили "Интерфаксу" в администрации города, специалисты устраняют причину загрязнения.

По данным мэрии, загрязнение питьевой воды в городском микрорайоне Черемушки произошло по вине местных жителей, которые без необходимых разрешений самовольно проложили канализационные трубы и соединили их с городской дренажной системой.

"В результате они повредили подходящую ниже водопроводную трубу. Девять человек были госпитализированы, но позже было установлено, что у шестерых - ротовирусная инфекция, а не отравление", - сказал собеседник агентства.

В микрорайоне Черемушки приостановили централизованную подачу воды, жителям ее подвозят в специальных цистернах.

Представитель кизлярской мэрии уточнил, что хозяева частных домов, которые самостоятельно подключились к городской дренажной системе не имели права делать этого, "потому что их дома рассчитаны на отдельные шамбо, которые городские службы регулярно очищают с помощью спецтехники".

В настоящее время, в микрорайоне Черемушка работают 15 бригад медиков. Они проверяет всех местных жителей на наличие вируса.