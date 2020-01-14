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Число попавших в больницу после отравления питьевой водой в Кизляре выросло до 32

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Уже 32 человека, в том числе дети, госпитализированы в дагестанском Кизляре после отравления питьевой водой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии.

Там уточнили, что тяжелых случаев нет. Еще несколько человек отказались от госпитализации, у них легкое отравление.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Черемушки города Кизляра в результате отравления питьевой водой были госпитализированы три человека.

По данным мэрии, загрязнение питьевой воды произошло по вине местных жителей, которые без необходимых разрешений самовольно проложили канализационные трубы и соединили их с городской дренажной системой. Они повредили подходящую ниже водопроводную трубу.

Дагестан Кизляр

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