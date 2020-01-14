В Минюст подано заявление о создании оппозиционной Федеративной партии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Минюст получил уведомление о подготовке учредительного съезда новой оппозиционной партии, которая объединит региональных политиков и активистов - Федеративной партии. Об этом сообщил депутат Липецкого областного совета и координатор регионального отделения "Открытой России" Олег Хомутинников.

В оргкомитет съезда также вошли депутат горсовета Набережных Челнов Рузиль Мингалимов и активисты из Мордовии, Воронежа, Твери, Саратова, Орла и Тамбова.

"Нам надоело, что вся политическая деятельность происходит в Москве, она сама варится в своем соку, как будто какое-то отдельное государство, региональные проблемы никого не интересуют, разве что когда уж совсем плохо где-то, например, экология. Дошло до того, что нам губернаторов каких-то непонятных неместных присылают. Россия - это регионы. Москва Москвой, но без нас страны нет", - заявил Хомутинников.

Партия намерена участвовать в региональных выборах в 2020 году, а в 2021 году - выдвинуться в Госдуму, сказал депутат. На учредительном съезде должны присутствовать делегаты из не менее чем половины российских регионов, а после съезда у партии будет полгода на открытие региональных отделений.

"Для того чтобы здесь 50 неотдаленных регионов свести, люди могут приехать в Москву за свой счет. Если человек не в состоянии этого сделать, но он претендует на то, чтобы заниматься серьезной политической деятельностью, формировать региональное отделение и так далее, то такие люди, я думаю, в партии не нужны. Это такие политические авантюристы, которые говорят, что мы приедем на съезд, там нас покормят, и мы якобы будем заниматься", - считает Хомутинников.

Наработки по финансированию кампаний у активистов есть, добавил он.

"Я заверяю, что мы ни в какие игры не играем: мы не совещались с администрацией президента, с местными чиновниками, можно ли нам делать партию", - заверил оппозиционер.

Олег Хомутинников последовательно критикует местные и федеральные власти. Он прошел в облсовет от ЛДПР, однако был исключен из партии за сотрудничество с "Открытой Россией" Михаила Ходорковского. Он пытался участвовать в выборах губернатора в 2019 году, однако не смог собрать подписи для преодоления муниципального фильтра. Его выдвигала ПАРНАС и поддерживала Партия перемен (официально "Гражданская инициатива").