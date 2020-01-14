Верховный суд приостановил работу партии Гудкова на три месяца

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Верховный суд по иску Минюста приостановил на три месяца деятельность партии "Гражданская инициатива" Дмитрия Гудкова, сообщил представитель суда и подтвердил пресс-секретарь политика Алексей Обухов. Гудков с лета 2018 года является лидером организации, которая неофициально переименована в "Партию перемен".

Поводом для этого стали два не устраненных нарушения.

Гудков заявил, что главным аргументом Минюста было отсутствие у партии председателя. Он напомнил, что партия дважды проводила съезды и избирала его председателем, но Минюст не утверждал его избрание из-за претензий к уставу. По его словам, теперь партии предстоит провести новый съезд и принять поправки в устав и только после этого он может быть избран председателем. Также он отметил бюрократические сложности, которые возникают при попытках что-либо зарегистрировать.

Партия в ближайшие дни соберет федеральный политсовет, чтобы решить, как действовать, сказал Обухов позднее. "Хотя в суде Андрей Нечаев неоднократно заявил, что проводить 5, 6 и 7 съезд бессмысленно - после всех прошлых попыток Минюст так и отказывается сообщить, какие именно документы им надо предоставить", - добавил он.

Минюст попросил о приостановке работы партии в ноябре. В ведомстве тогда объяснили, что провели плановую проверку документов партии, нашли два нарушения, и эти нарушения не были устранены в срок - до 4 октября 2019 года.



Обухов тогда же отметил, что у Минюста еще весной 2019 года появились претензии к уставу партии, это произошло после того, как "Гражданскую инициативу" возглавил Гудков. Он отмечал, что, когда осенью 2017 года Ксения Собчак выдвинулась от партии на президентские выборы, претензий к документам не было. Ссылаясь на неформальные источники в администрации Кремля, он говорил, что им дали понять, что "пока партии зеленого света не дадут".

В середине ноября бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что может выдвинуться в Госдуму от этой партии.

Андрей Нечаев основал "Гражданскую инициативу" в 2013 году. После президентских выборов в марте 2018 года партия провела съезд, поменяла название на "Партию перемен" и избрала председателем Гудкова. Партия проводила съезд трижды, однако так и не смогла узаконить изменения. Полномочия Нечаева как лидера партии истекли в 2018 году. Обухов ранее отмечал, что проведение каждого съезда обходится партии примерно в 1,5 млн рублей.