Крымская ФСИН опровергла заявление Киева о заражении крови у арестанта в СИЗО

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Крыму и Севастополю не подтвердило заявление уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой о заражении крови у фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Тофика Абдулгазиева в СИЗО Симферополя.

"Сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности", - говорится в комментарии пресс-службы регионального управления ФСИН, переданном "Интерфаксу" во вторник вечером.

Мужчина с 19 декабря 2019 года содержится в республиканской психбольнице N 1 им. Балабана, где проводится экспертиза по делу, добавили в ведомстве. "За время нахождения в следственном изоляторе г. Симферополя жалоб на состояние здоровья от подозреваемого Абдулгазиева не поступало", - утверждает УФСИН.

Между тем Денисова накануне, 13 января, написала в фейсбуке, что санитарное состояние общей камеры СИЗО, где находился Абдулгазиев, "не соответствует установленным нормам". "Помещение кишит клопами и блохами. В результате укусов насекомых у Тофика Абдулгазиева образовались гнойные раны и произошло заражение крови", - утверждает омбудсмен.

Денисова просит свою российскую коллегу Татьяну Москалькову "принять безотлагательные меры для восстановления прав гражданина Украины, а именно: содействие в обеспечении надлежащих условий содержания, проведении полного медицинского обследования и оказания квалифицированной медицинской помощи".

Как сообщалось, 24 жителя Крыма, в том числе Абдулгазиев, обвиняемые российской спецслужбой в участии в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир" на полуострове, были задержаны в Крыму и Ростове-на-Дону в марте 2019 года..

ФСБ России назвала задержанных "главарями и рядовыми участниками" "Хизб ут-Тахрир" в регионе. По данным спецслужбы, они распространяли "террористическую идеологию" среди жителей Крымского полуострова и вербовали местных мусульман в ряды запрещенной в России организации. Фигуранты отрицают свою вину, считают дело политически мотивированным, сообщили их адвокаты.

"Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения") по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана в России террористической организацией и запрещена. На Украине, в составе которой Крым находился после развала СССР и до проведенного весной 2014 года референдума о статусе полуострова, после которого регион вошел в состав РФ, деятельность "Хизб ут-Тахрир" никак не регламентируется.