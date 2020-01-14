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Чиновница, назвавшая мусорящих жителей мразями, после увольнения устроилась в музей "Кижи"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Бывший начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен, которая была уволена после поста в соцсетях с оскорблениями в адрес намусоривших жителей, займется разработкой и продвижением сувенирной продукции музея-заповедника "Кижи".

"По крайней мере, буду контролировать этот процесс", - сообщила Лесонен "Интерфаксу".

21 ноября прошлого года стало известно о том, что глава управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен будет уволена после публикации в социальных сетях "ВКонтакте" и фейсбуке поста, который, как посчитали в мэрии, унижал честь и достоинство жителей города.

Эмоциональный пост чиновницы в соцсети касался мусорной площадки. Она написала, что ей пришлось надеть перчатки и убирать за своими соседями мусор, который они не донесли до корзины. Лесонен назвала "мразями" горожан, которые мусорят на улице. Позже она свой пост удалила.

Лесонен является супругой министра культуры Карелии Алексея Лесонена.

Карелия Петрозаводск Кижи Анна Лесонен

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