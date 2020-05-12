Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:47Заразились
на 12.05В России 232 243+10 899В мире 4 177 504+75 805

Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсетях о "скулящих" рожающих

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Чиновницу Лидию Бузовчук сняли с должности в администрации Энгельсского района после того, как она в соцсетях опубликовала недовольный комментарий о помощи от государства семьям с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Экономический кризис

Ее комментарий обнаружили в ходе мониторинга СМИ и соцсетей. Проверка показала, что это высказывание не соответствует общепринятым нормам этики и морали, объяснили в пресс-службе.

Бузовчук до увольнения была и.о. руководителя муниципального "Центра молодежных инициатив". 11 мая она написала во "ВКонтакте" под псевдонимом Лидия Прозорова:"Раньше денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то не скулили. А сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше дают, тем больше хочется. Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали!"

Президент Владимир Путин 11 мая заявил, что пособие по уходу за детьми увеличивается вдвое - до 6750 рублей, а с 1 июня будет осуществлена разовая выплата 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 16 лет.

Саратовская область Энгельс Лидия Бузовчук Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Голикова отвергла обвинения в занижении данных по смертности от коронавируса

Оппозиция раскритиковала введенный Думой запрет на участие в выборах судимых по "дадинской статье"

Голикова сочла возможным возврат россиян летом к нормальной жизни после COVID-19

Голикова сочла возможным возврат россиян летом к нормальной жизни после COVID-19

Мужчину, бросившего гранату во двор соседей, арестовали на Ставрополье

Концерн "Ростеха" не останавливал поставки ИВЛ на фоне пожаров в больницах

Концерн "Ростеха" не останавливал поставки ИВЛ на фоне пожаров в больницах

Сечин попросил Путина увеличить доступность кредитования для "Роснефти"

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Директор Третьяковки допустила открытие галереи в июле

Директор Третьяковки допустила открытие галереи в июле

Источник назвал причиной возгораний аппаратов ИВЛ слабую проводку в больницах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');