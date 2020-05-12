Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсетях о "скулящих" рожающих

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Чиновницу Лидию Бузовчук сняли с должности в администрации Энгельсского района после того, как она в соцсетях опубликовала недовольный комментарий о помощи от государства семьям с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Ее комментарий обнаружили в ходе мониторинга СМИ и соцсетей. Проверка показала, что это высказывание не соответствует общепринятым нормам этики и морали, объяснили в пресс-службе.

Бузовчук до увольнения была и.о. руководителя муниципального "Центра молодежных инициатив". 11 мая она написала во "ВКонтакте" под псевдонимом Лидия Прозорова:"Раньше денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то не скулили. А сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше дают, тем больше хочется. Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали!"

Президент Владимир Путин 11 мая заявил, что пособие по уходу за детьми увеличивается вдвое - до 6750 рублей, а с 1 июня будет осуществлена разовая выплата 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 16 лет.