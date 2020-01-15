Путин призвал не обвинять исследователей в нецелевых тратах в случае неудач

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Технологические предприниматели в России в случае неудачной реализации их идей не должны автоматически обвиняться в нецелевом расходовании средств; нужно обеспечить исследователям свободу научного поиска, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На основе лучших мировых стандартов следует настроить механизмы государственной поддержки инструмента прямого венчурного финансирования. У технологического предпринимателя должно быть право на риск, чтобы неудачная реализация идеи автоматически не означала нецелевое использование средств с последующим возможным уголовным преследованием", - сказал он в послании Федеральному собранию.

Как пояснил глава государства, "нужно создать такие правовые, финансовые условия, чтобы как можно больше стартапов, новаторских команд могли стать сильными, успешными инновационными компаниями".

Путин призвал поддерживать высокотехнологичный экспорт и расширять спрос на инновации внутри России. "Исследователям, инженерам, предпринимателям мы должны обеспечить свободу для работы научного инновационного поиска", - продолжил президент.

В связи с этим глава государства попросил правительство и Госдуму ускорить рассмотрение так называемого "технологического законодательного пакета".

"Уже в этом году нужно запустить гибкий механизм экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения в России новых технологий, наладить современное регулирование оборота больших данных", - добавил он.