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Минсельхоз заявил, что стратегия по экспорту зерна будет зависеть от внутреннего рынка

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ будет выстраивать стратегию по экспорту зерна, исходя из ситуации на внутреннем рынке.

Глава ведомства Дмитрий Патрушев заявил журналистам: "Минсельхоз будет все-таки следить за тем, чтобы на внутреннем рынке зерна было в достатке, в соответствии с ситуацией на внутреннем рынке мы будем выстраивать свою экспортную стратегию".

Как сообщалось, Минсельхоз подготовил проект постановления правительства, в соответствии с которым предлагается установить квоты на экспорт зерна в первом полугодии 2020 года в объёме 20 млн тонн. Это касается пшеницы, ячменя, овса и кукурузы. Проект постановления носит название "О введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза".

Как заявил во вторник советник министра сельского хозяйства РФ Юрий Косован, экспорт зерна в первой половине сезона (с 1 июля по 31 декабря 2019 года) составил порядка 25 млн тонн, таким образом, во второй половине сельхозгода без угрозы для внутреннего рынка может быть вывезено 20 млн тонн, которые и предлагается нормативно зафиксировать в виде нетарифной квоты. Таким образом, Минсельхоз сохраняет прогноз экспорта зерна на текущий сельхозгод в объеме 45 млн тонн.

В свою очередь вице-премьер РФ Алексей Гордеев сообщил журналистам, что предложение Минсельхоза о нетарифный квоте на экспорт зерна в его аппарат пока не поступало.

Минсельхоз Дмитрий Патрушев.

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