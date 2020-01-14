Минсельхоз предложил ограничить экспорт зерна за пределы ЕАЭС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ планирует ввести нетарифную квоту на экспорт зерна в первом полугодии этого года.

Как следует из проекта постановления правительства, размер квоты на срок с 1 января по 30 июня 2020 года предлагается установить в 20 млн тонн. Проект разработал Минсельхоз.

На сайте regulation.gov.ru размещено уведомление ведомства о разработке проекта постановления правительства. Он называется "О введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых культур за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза".

Согласно проекту, квота включает пшеницу и меслин, рожь, ячмень, овес и кукурузу. В документе подчеркивается, что эти культуры являются "существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации". Квота не распространяется на семена зерновых культур.

Предполагается, что контроль за выборкой нетарифной квоты будет осуществлять Федеральная таможенная служба. Ей же будет поручено в режиме реального времени публиковать на своем сайте информацию о выборке квоты. "В случае, если участник внешнеторговой деятельности задекларировал объем для вывоза зерновых культур больше, чем установлен объем нетарифной квоты, то превышение не может быть больше 5% от установленного объема нетарифной квоты", - говорится в проекте постановления.

В декабре министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев говорил в интервью "Интерфаксу", что Минсельхоз РФ прорабатывает механизм ограничения экспорта зерна, который будет включаться только при острой необходимости. "Нужно совершенно четко понимать, что в приоритете Минсельхоза потребности внутреннего рынка и задачи продовольственной безопасности страны. Поэтому считаем, что в дальнейшем могут быть разработаны различные механизмы возможного ограничения экспорта зерна, но только при определенной конъюнктуре", - сказал он.

По его словам, это не должны быть механизмы, которые бы работали все время. "Они, на наш взгляд, могли бы включаться только при острой необходимости, исходя из рыночной ситуации. И, по сути дела, регламентировать и предусматривать запрет на вывоз свыше определенного лимита наших общих экспортных возможностей. Такой инструмент мы сейчас прорабатываем", - сказал он.

"Мы не можем допустить того, чтобы внутренние цены на зерно сильно упали или выросли, чтобы на внутреннем рынке не хватило зерна для животноводов или мукомолов. А так как мы живем в рыночной экономике, при определенной конъюнктуре наши уважаемые экспортеры могут захотеть вывезти все. Конечно, мы не можем пойти на это", - подчеркнул глава Минсельхоза.

По данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, с 1 июля по 22 декабря РФ экспортировала 22,8 млн тонн, что на 17% меньше по сравнению с прошлым сезоном. Пшеницы экспортировано более 19,7 млн тонн (на 15% меньше).

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в текущем сельхозгоду (июль 2019-июнь 2020 гг.) составит 45 млн тонн (43,3 млн тонн годом ранее), в том числе 36 млн тонн (35,2 млн тонн) пшеницы.