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"Эсеры" допустили дополнительную проверку депутатов на наличие иностранного паспорта

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - После принятия в Конституцию РФ поправок о запрете иметь иностранное гражданство для депутатов Госдумы может быть проведена дополнительная проверка на этот счет, заявил первый замглавы фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов

"Этот состав Думы подвергается определенной проверке с точки зрения вида на жительство или других документов для постоянного проживания за рубежом", - сказал Емельянов в среду, отвечая на вопрос "Интерфаксу".

Он вместе с тем отметил, что в настоящее время закон не позволяет народным избранникам иметь двойное гражданство. Емельянов также сказал, что во фракции "Справедливой России" "депутатов с иностранным гражданством нет".

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил "Интерфаксу", что не располагает сведениями о наличии в Думе депутатов, имеющих иностранное гражданство. "Я думаю, что (в Госдуме - ИФ) таковых нет депутатов, потому что у нас есть специальная комиссия, которая занимается этим вопросом", - добавил Жуков.

В среду президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет руководству правительства РФ, Федерального Собрания, субъектов федерации, министрам и судьям иметь иностранное гражданство или вид на жительство.

"Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательное требование к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны, а именно главы субъектов федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство, либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства", - сказал Путин в послании Федеральному Собранию.

По словам президента, "смысл, миссия государственной службы - именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений".

Михаил Емельянов Справедливая Россия Госдума Александр Жуков

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