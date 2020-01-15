Путин предложил провести "всенародное голосование" по пакету поправок в Конституцию

Он хочет расширить полномочия Госдумы, но оставить Россию президентской республикой

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил расширить полномочия Госдумы, в частности, наделить ее правом не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра. Он заявил об этом в послании Федеральному собранию, перечисляя поправки, которые можно внести в Конституцию. Весь пакет поправок он считает нужным вынести на "всенародное голосование".

Также он предложил дать депутатам право утверждать кандидатуры всех вице-премьеров и министров, при этом президент будет не вправе их отклонить.

Сейчас, по Конституции, Дума только согласует кандидатуру премьера, но назначает его президент. Затем глава правительства назначает своих заместителей и всех министров.

Вместе с тем Путин считает, что Россия не должна становиться парламентской республикой, а оставаться сильной президентской. Поэтому глава государства должен иметь право увольнять премьера или министров в связи с утратой доверия или за неисполнение обязанностей.

Президент России Владимир Путин предложил проводить назначение руководителей "силовых" ведомств и региональных прокуроров президентом только по итогам консультаций с Советом Федерации.

"За президентом должно оставаться прямое руководство вооруженными силами и всей правоохранительной системой. Но и в этом случае, считаю необходимым сделать еще один шаг для обеспечения большего баланса между ветвями власти. В этой связи предлагаю предусмотреть, что назначение руководителей всех так называемых "силовых" ведомств президент может проводить по итогам консультаций с Советом Федерации", - сказал он.

Сенаторам он также предложил дать право предлагать президенту уволить судей Конституционного и Верховного судов за различные проступки.

Он отметил при этом, что данное предложение "делается, исходя из сложившейся практики: этого явно сегодня не хватает" и такое изменение повысит доверие к этим судам.

"Основной закон должен закреплять и защищать независимость судей, принцип их подчинения только Конституции и федеральному законодательству", - подчеркнул глава государства.

Конституционный суд он предложил усилить, наделив правом проверять одобренные депутатами и сенаторами законы на соответствие Конституции перед тем, как их подпишет президент.

Также президент предложил ввести новые требования к кандидатам в президенты, федеральным чиновникам и судьям - занимать эти должности не смогут люди с иностранным гражданством или иным документов, позволяющим жить в другой стране. По его мнению, они должны служить стране, связывая с ней собственную жизнь, "без всяких полутонов и допущений". Это ограничение предложено для губернаторов, сенаторов, депутатов Госдумы, премьер-министра, вице-премьеров, министров и глав других федеральных органов, а также судей.

Требования к кандидатам в президенты он предложил ужесточить и прописать в Конституции: выдвиженец должен постоянно проживать в России не менее 25 лет и у него также не должно быть иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Он отметил при этом, что данное требование распространяется "не только на момент выборов, но и когда бы то ни было ранее".

Также Путин отметил, что не против исключения слова "подряд" из положения о праве избираться президентом не более чем на два срока, хотя и не считает этот вопрос принципиальным.

Статус созданного в 2000 году Госсовета Путин предложил закрепить в Конституции, чтобы повысить роль губернаторов и учитывать опыт регионов при выработке решений на федеральном уровне. Он отметил эффективность этого органа, рабочие группы которого обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов.

Еще он предложил прописать приоритет Конституции России над международными законами и договорами, так что на территории России их требования будут действовать только в той части, в которой они не противоречат Конституции.

При этом Путин отметил, что вынесенные на обсуждение поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры через принятие соответствующих конституционных законов.