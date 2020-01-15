Путин поручил проработать создание авиакомпании для перелетов на Дальнем Востоке

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству проработать создание авиакомпании с парком из российских самолетов для перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе.

Об этом говорится в поручении по итогам совещания президента с членами правительства, состоявшегося 11 декабря 2019 года. Также Путин поручил определить маршрутную сеть региональных и местных авиаперевозок с учетом аэропортов, реконструкция которых предусмотрена комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также потенциальный пассажиропоток по таким маршрутам.

Правительство также должно определить сроки начала, объемы серийного производства, а также стоимость поставки, владения и эксплуатации самолетов (в том числе с российскими силовыми установками), необходимых для региональных и местных воздушных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке, "а также для нужд авиационной компании, указанной в пункте 1 настоящего перечня поручений", говорится в перечне поручений.

Требуется также проработать условия организации воздушного сообщения в труднодоступных районах Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов; рассмотреть вопросы проектирования и запуска серийного производства самолета "Байкал" на основе прототипа ТВС-2ДТС, "а также его сертификации с учетом реализации проекта по созданию легкого многоцелевого самолета, обратив особое внимание на объемы и источники финансирования соответствующих работ, а также его финансово-экономические и летно-технические параметры".

Еще одно поручение президента - подготовить меры для удешевления авиационного керосина на территории ДФО и в труднодоступных районах.

По оценке ГосНИИ гражданской авиации при Минтрансе, все российские авиакомпании закончили 2018 год с общим операционным убытком почти в 54 млрд руб. Основной причиной этого назывался резкий рост стоимости керосина: затраты на него подскочили более чем на 40%. Федеральная антимонопольная служба неоднократно обращала внимание на стоимость авиакеросина в ДФО, в частности в аэропорту Южно-Сахалинска, где работает ТЗК "Роснефти".

Эти поручения президента требуется выполнить до 31 января 2020 года. Ответственным назначен глава правительства Дмитрий Медведев.

Сейчас основным перевозчиком в ДФО является входящая в "Аэрофлот" "Аврора", парк которой состоит из самолетов иностранного производства: европейских Airbus A319 и канадских DHC-8/6 Twin Otter.

Единственным в РФ серийно выпускаемым гражданским самолетом является региональный Sukhoi Superjet 100. В 2021 году ожидается запуск производства среднемагистральных МС-21. Параллельно ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) работает над созданием региональных Ил-114-300, дальнемагистральных Ил-96-400-М.