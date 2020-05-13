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Президент РФ поручил помочь авиапрому через госгарантии и субсидии лизинговым компаниям

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил поддержать отечественную авиационную промышленность через предоставление госгарантий и субсидий лизинговым компаниям.

По его мнению, необходимо реализовать несколько решений.

"Первое - запустить новую программу поддержки и лизинга эксплуатации российских воздушных судов. Для этого на 2020-2021 гг. предоставить лизинговым компаниям государственные гарантии, а также выделить субсидии для снижения стоимости одного летного часа российских самолетов. По оценкам, такая программа только за два первых года позволит обеспечить выпуск 59 новых гражданских самолетов на наших заводах", - сказал Путин на совещании по поддержке авиаотрасли в условиях пандемии COVID-19.

"При этом важно сделать сам механизм субсидирования лизинга более простым и оперативным для перевозчиков и производителей самолетов. В том числе привязать получение субсидии к покупке конкретного борта. Иными словами, деньги должны следовать за самолетом", - добавил президент.

Кроме того, Путин потребовал предоставить ему отчет по выполнению его поручения о создании региональной авиакомпании.

"Также напомню о решении, принятом в декабре прошлого года. Тогда я просил подготовить предложения по созданию специальной авиакомпании, флот которой будет состоять из отечественных воздушных судов и обслуживать пассажиров, грузы на Дальнем Востоке страны, включая труднодоступные районы. Хотелось бы сегодня услышать, в какой стадии находится выполнение этого поручения, что уже сделано", - сказал Путин.

Владимир Путин

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