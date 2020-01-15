Суд подтвердил 424 млн рублей долга "Ангстрем-Т" экс-министру связи Рейману

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа подтвердил постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 2 октября включил в реестр кредиторов производителя микросхем АО "Ангстрем-Т" требование бывшего министра связи Леонида Реймана в размере 423,9 млн рублей, в том числе основной долг в 408,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Рейман ранее был основным владельцем "Ангстрем-Т" и возглавлял совет директоров компании. Его требование основано на договоре займа от 2 августа 2018 года, заключенного им с "Ангстрем-Т". Арбитражный суд Москвы отказался включать этот долг в реестр кредиторов, но апелляция отменила его решение.

"Ангстрем-Т" признан банкротом 28 октября 2019 года по заявлению "ВЭБа". Отчет конкурсного управляющего Петра Науменко о ходе процедуры банкротства назначен на 21 апреля 2020 года.

ВЭБ, требования которого основаны на кредитном соглашении от 9 апреля 2008 года ("Ангстрем-Т" привлек кредит в объеме 815 млн евро на приобретение оборудования и строительство завода по производству микросхем), объявил о намерении обанкротить предприятие в декабре 2018 года. В том же месяце госкорпорация сообщила, что стала владельцем 100% голосующих акций "Ангстрем-Т". Был ли этот пакет получен в результате реализации залога, стороны не уточняли.

Цель процедуры банкротства - финансовое оздоровление, говорил тогда "Интерфаксу" представитель ВЭБа.

Госкорпорация является крупнейшим кредитором "Ангстрем-Т". В реестр кредиторов включены требования ВЭБа на 97,5 млрд рублей.

Леонид Рейман был министром связи (название должности менялось) с 2000 по 2008 год.