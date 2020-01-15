Улицам Симферополя присвоят имена Юрия Лужкова и Александра Захарченко

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Комиссия по присвоению и изменению наименований элементов улично-дорожной сети при администрации Симферополя одобрила идею присвоения улицам города имен значимых исторических личностей, среди которых - экс-мэр Москвы Юрий Лужков и первый глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, сообщила в среду пресс-служба Русской общины Крыма.

"Участники заседания поддержали инициативы председателя Русской общины Крыма, члена Совета Федерации от Крыма Сергея Цекова о наименовании новых улиц Симферополя в честь политиков, внесших значимый вклад в новейшую историю России, - экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, постоянного представителя РФ при ООН в период воссоединения Крыма с Россией Виталия Чуркина, первого главы ДНР Александра Захарченко", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в Симферополе могут появиться проспект Александра Суворова, улицы святителя Гурия, философа Николая Данилевского, писателей Константина Симонова, Владимира Терехова, Анатолия Домбровского и др.

В пресс-службе администрации Симферополя агентству "Интерфакс-Юг" пояснили, что окончательное решение о присвоении названий улицам будет принято на ближайшем заседании городского совета.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, руководивший российской столицей с 1992 по 2010 год, умер на 84-м году жизни 10 декабря 2019 года.

Александр Захарченко возглавил ДНР 4 ноября 2014 года. Он погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" 31 августа 2018 года.