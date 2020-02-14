Песков заявил о восстановлении доверия к Лужкову после его отставки

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Указ президента об увековечивании памяти Юрия Лужкова, которого уволили с поста мэра Москвы "в связи с утратой доверия", означает, что доверие к нему с тех пор было восстановлено, подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Его спросили на брифинге о связи формулировки об увольнении Лужкова с нынешним решением президента. Увольнял мэра в 2010 году Дмитрий Медведев.

"В данном случае здесь речь идет о том, что отдается должное именно тому вкладу, который внес Юрий Михайлович в развитие такого главного региона нашей страны как Москва. Открещиваться от этого наследия было бы неразумным, - отметил Песков. - Конечно, мы должны отдать должное и сохранить память о Лужкове. Президент о этом говорил".

14 февраля был опубликован указ Путина с рекомендацией властям Москвы повесить мемориальную доску на доме, где жил Лужков и назвать его именем Московский городской университет управления правительства Москвы.

Лужков был мэром Москвы больше 18 лет. Он умер в декабре 2019 года после операции и был похоронен на Новодевичьем кладбище. Путин приходил на прощание с Лужковым. Он назвал его "крепким хозяйственником, а также "очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба".

Дмитрий Медведев, который увольнял Лужкова как президент, в декабре 2019 года занимал пост премьер-министра. Он выразил соболезнования семье бывшего мэра. Его пресс-секретарь Олег Осипов отметил, что у Медведева были "не самые простые отношения" с Лужковым, но это не умаляет факта, что Лужков возглавлял крупнейший город России в "самый сложный период".