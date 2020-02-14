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Песков заявил о восстановлении доверия к Лужкову после его отставки

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Указ президента об увековечивании памяти Юрия Лужкова, которого уволили с поста мэра Москвы "в связи с утратой доверия", означает, что доверие к нему с тех пор было восстановлено, подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Его спросили на брифинге о связи формулировки об увольнении Лужкова с нынешним решением президента. Увольнял мэра в 2010 году Дмитрий Медведев.

"В данном случае здесь речь идет о том, что отдается должное именно тому вкладу, который внес Юрий Михайлович в развитие такого главного региона нашей страны как Москва. Открещиваться от этого наследия было бы неразумным, - отметил Песков. - Конечно, мы должны отдать должное и сохранить память о Лужкове. Президент о этом говорил".

14 февраля был опубликован указ Путина с рекомендацией властям Москвы повесить мемориальную доску на доме, где жил Лужков и назвать его именем Московский городской университет управления правительства Москвы.

Лужков был мэром Москвы больше 18 лет. Он умер в декабре 2019 года после операции и был похоронен на Новодевичьем кладбище. Путин приходил на прощание с Лужковым. Он назвал его "крепким хозяйственником, а также "очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба".

Дмитрий Медведев, который увольнял Лужкова как президент, в декабре 2019 года занимал пост премьер-министра. Он выразил соболезнования семье бывшего мэра. Его пресс-секретарь Олег Осипов отметил, что у Медведева были "не самые простые отношения" с Лужковым, но это не умаляет факта, что Лужков возглавлял крупнейший город России в "самый сложный период".

Умер Юрий Лужков

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Мэр Москвы Юрий Лужков вешает скворечник во время традиционного городского субботника в Тропаревском лесопарке. 2006 год.Юрий Лужков на своей ферме в Озерском районе. 2017 год.Теннисистка Елена Дементьева, мэр Москвы Юрий Лужков и американская теннисистка Серена Уильямс (слева направо) во время церемонии награждения после финального матча турнира Кубка Кремля по теннису. 2007 год.Юрий Лужков и Дед Мороз, прибывший в столицу из Великого Устюга, во время торжественной встречи на Манежной площади. 2005 год.Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Юрий Лужков на церемонии открытия станции московского метрополитена "Аннино" в Южном Чертаново. 2001 год.Мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга Елена Батурина во время состязаний по различным видам конного спорта на приз мэрии Москвы. 1999 год.Юрий Лужков принимает Майкла Джексона в столичной мэрии. 1996 год.Юрий Никулин и мэр Москвы Юрий Лужков во время вечера, посвященного 75-летию артиста в цирке на Цветном бульваре. 1996 год.Мэр столицы на выездном расширенном заседании Правительства Москвы по вопросам развития российской рекламной индустрии. 1994 год.Мэр Москвы представляет королеве Великобритании Елизавете II макет нового здания британского посольства. 1994 год.Борис Ельцин и Юрий Лужков во время открытия праздника у Моссовета. 1993 год.Юрий Лужков во время игры в футбол. 1992 год.
Мэр Москвы Юрий Лужков вешает скворечник во время традиционного городского субботника в Тропаревском лесопарке. 2006 год.
Юрий Лужков Владимир Путин Москва Дмитрий Медведев Дмитрий Песков

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